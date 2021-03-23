Минская ГАИ: более тысячи водителей получили «административку» с 9 августа за блокировку дорог и сигналы

Источник материала: Onliner

Административную ответственность за блокирование столичных дорог, подачу звукового сигнала, в том числе с созданием аварийной обстановки, с 9 августа прошлого года понесли более 1 тысячи водителей, цитирует БЕЛТА начальника Минской ГАИ Сергея Бабича.

«С 9 августа прошлого года по настоящее время к административной ответственности за блокирование проезжей части привлечены 202 водителя, за подачу звукового сигнала — порядка 470 водителей и 375 — за подачу звукового сигнала, повлекшую создание аварийной обстановки», — рассказал Сергей Бабич. Он добавил, что столичная Госавтоинспекция готова к обеспечению порядка в случае проведения несанкционированных массовых мероприятий.

Ранее, до этой весны, подачу сигнала на акциях инспекторы квалифицировали как создание аварийной обстановки — именно эта статья КоАП дает основание для лишения прав. Некоторым водителям удавалось отстоять свою невиновность по этой статье — в основном благодаря видео, на которых можно было заметить, что никто из других участников движения не снизил скорость и не изменил траекторию движения. В кодексе новой редакции ввели отдельное наказание за нарушение правил подачи сигнала в нарушение правил «в месте проведения массового мероприятия» (18.13.4). Легально можно жать на клаксон для предотвращения ДТП в населенном пункте или для предупреждения об обгоне вне населенного пункта (согласно п. 172 ПДД). Все остальное — нарушение, за которое положен штраф до 3 б. в. А если рядом массовое мероприятие — штраф вырастает до 10 б. в. с лишением прав до года или без лишения. Также за «умышленное блокирование транспортных коммуникаций» верхний порог штрафа увеличили с 10 до 50 б. в., а в месте проведения массового мероприятия собираются штрафовать от 6 до 50 б. в. с лишением прав от года до двух лет или без лишения (ст. 18.1 КоАП). Эти нормы действуют с 1 марта.