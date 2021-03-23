Появились снимки серийного Nissan 400Z

Источник материала: Onliner

В сети появились первые «живые» фотографии серийного преемника Nissan 370Z. Машина очень похожа на концепт Z Proto и имеет множество ретроотсылок в дизайне. Например, у автомобиля прямоугольная решетка радиатора и сдержанная корма в духе классических купе Nissan. Снимки опубликовал Carscoops .

Под задним бампером разместили диффузор из глянцевого черного пластика. У самого основания элемента два патрубка выпускной системы. Из стилистики слегка выбивается «хвост-спойлер» на крышке багажника. Но он нужен был для оптимизации воздушных потоков.





Внутри все современно: цифровая приборная панель, большой экран мультимедийной системы, джойстик переключения режимов коробки передач. На спортивный характер машины намекают аналоговые приборы над консолью.





Ожидается, что Nissan 400Z получит мотор twin-turbo 3,0 V6 от «заряженного» Infiniti Q60 Red Sport 400. Двигатель выдает на пике 400 л. с. и 474 Н·м. Для машины будет доступен классический 7-ступенчатый «автомат». При желании можно будет заказать и 6-ступенчатую «механику».





Оба предшественника данной модели (350Z и 370Z) являются очень достойными купе в своем ценовом диапазоне. Машины традиционно имеют задний привод, отличную развесовку и отточенную управляемость. Нет сомнений, что 400Z продолжит исполнять партию «доступного спорткара на каждый день».