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Появились снимки серийного Nissan 400Z

23.03.2021 12:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети появились первые «живые» фотографии серийного преемника Nissan 370Z. Машина очень похожа на концепт Z Proto и имеет множество ретроотсылок в дизайне. Например, у автомобиля прямоугольная решетка радиатора и сдержанная корма в духе классических купе Nissan. Снимки опубликовал Carscoops.

Под задним бампером разместили диффузор из глянцевого черного пластика. У самого основания элемента два патрубка выпускной системы. Из стилистики слегка выбивается «хвост-спойлер» на крышке багажника. Но он нужен был для оптимизации воздушных потоков.

Появились снимки серийного Nissan 400Z

Внутри все современно: цифровая приборная панель, большой экран мультимедийной системы, джойстик переключения режимов коробки передач. На спортивный характер машины намекают аналоговые приборы над консолью.

Появились снимки серийного Nissan 400Z

Ожидается, что Nissan 400Z получит мотор twin-turbo 3,0 V6 от «заряженного» Infiniti Q60 Red Sport 400. Двигатель выдает на пике 400 л. с. и 474 Н·м. Для машины будет доступен классический 7-ступенчатый «автомат». При желании можно будет заказать и 6-ступенчатую «механику».

Появились снимки серийного Nissan 400Z

Оба предшественника данной модели (350Z и 370Z) являются очень достойными купе в своем ценовом диапазоне. Машины традиционно имеют задний привод, отличную развесовку и отточенную управляемость. Нет сомнений, что 400Z продолжит исполнять партию «доступного спорткара на каждый день».

Nissan 350Z Z33, 2007 г.в., 190 000 км
черный, купе, бензин 3.5 л, механическая, задний привод
32 543 р.
12 500$ / 10 513€
Nissan 350Z Z33, 2003 г.в., 145 000 км
красный, купе, бензин 3.5 л, автоматическая, задний привод
22 910 р.
8800$ / 7401€
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В сети появились первые «живые» фотографии серийного преемника Nissan 370Z. Машина очень похожа на концепт Z Proto и имеет множество ретроотсылок в дизайне. Например,...
 
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