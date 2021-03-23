«Семь лет — один ответ». Яркий пример, как чиновники выполняют распоряжения Лукшенко

Источник материала: Салiдарнасць

Поездка правителя на кожевенный завод в Гатово оказался любопытнее, чем можно было предполагать.





Помимо ожидаемого спича, что кожевенное производство — это наше все («важнейшая отрасль экономики, и загубить ее нельзя», приватизировать тоже), было и много любопытного. Наверное, лучше продемонстрировать отношение чиновников и Лукашенко и экономическую модель в целом просто невозможно.

В частности, правитель решил напомнить о своем распоряжении разобраться с пустующими территориями и непригодными строениями, которое дал еще в 2014 году во время прошлого посещения завода.

— Почему не был решен этот вопрос? — спросил Лукашенко.

Чиновники тут же отрапортовали, что еще не придумали, что делать со всем этим — то ли сносить, то ли расширять производство, то ли модернизировать. И это за 7(!) лет.

А теперь угадайте, что сделал Лукашенко?

Правильно: «потребовал разобраться с этим вопросом и навести порядок на этой территории, чтобы земли не пропадали». Согласитесь, мощно?

Ну и несколько слов о перспективах предприятия под чутким руководством наши «крэпких хозяйственников».

Несколько лет назад на заводе была по традиции проведена масштабная модернизация, но, как доложили правителю, ожидаемые «результаты достигнуты не были». «Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина признала, что отрасль работает недостаточно эффективно», — сообщает пресс-служба главы государства .

А еще «развитию завода мешают «висящие на шее» Br8 млн задолженности перед мясокомбинатами за поставленное сырье».

— Ни одно из поручений не выполнено. Вот она отрасль — на одном предприятии. Здесь можно переработать все шкуры в Беларуси. Вы это сделали? Нет, — возмутился Александр Лукашенко и предупредил: — Я приеду через год, и не дай бог, эта песня сохранится.

И тут можно только позавидовать оптимизму Александра Григорьевича: и по поводу предприятия и по поводу собственных перспектив.