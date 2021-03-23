ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанку оштрафовали на 2900 рублей за изображение герба «Погоня» на окне

23.03.2021 13:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Суд Первомайского района Минска назначил минчанке Дарье Пожитных, матери четверых детей, штраф в 100 базовых величин (2900 рублей) за «пикетирование» путем размещения на стекле изображения герба «Погоня», сообщает телеграм-канал правозащитного центра «Весна».

Минчанку оштрафовали на 2900 рублей за изображение герба «Погоня» на окне
Судья Максим Трусевич. Источник: zubr.cc/judge/1218

О составленном на нее протоколе по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) Пожитных узнала 18 марта. К ней домой пришел участковый Первомайского РУВД и сообщил, что, согласно протоколу, 16 марта она «в неустановленное время с целью выражения своих политических интересов провела пикетирование путем размещения на стекле изображения герба "Погоня" в бело-красно-белой расцветке».

22 марта Пожитных вызвали в РУВД, где задержали и увезли в суд Первомайского района.

Дело женщины рассмотрел судья Максим Трусевич. На суде Пожитных зачитала постановление Совета министров от 14.05.2007, в котором указано, что герб «Погоня» внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, а также отметила, что КоАП не запрещает украшать свою квартиру, тем более официально зарегистрированной символикой.

Судья, в свою очередь, поинтересовался, какого цвета всадник на изображении, и подчеркнул, что расцветка герба получилась красно-белая. Он посчитал вину Дарьи Пожитных доказанной и оштрафовал ее на 100 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Первомайского района Минска назначил минчанке Дарье Пожитных, матери четверых детей, штраф в 100 базовых величин (2900 рублей) за «пикетирование» путем размещения...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Семь лет — один ответ». Яркий пример, как чиновники выполняют распоряжения Лукшенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by