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«АвтоВАЗ» представил мультимедиасистему нового поколения

23.03.2021 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский «АвтоВАЗ» объявил о создании новой мультимедийной системы для моделей Lada под названием EnjoY Pro.


Новый комплекс отличается высоким быстродействием и располагает поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и полным набором встроенных сервисов «Яндекс.Авто». У EnjoY Pro имеется 8-дюймовый экран с IPS-матрицей, также в состав головного устройства входит аудиосистема Arkamys, звучание которой, по словам разработчиков, настраивалось с учетом архитектуры и объема салона каждой модели Lada. Из прочих особенностей — камера заднего вида с динамическими парковочными линиями и возможность регулярного обновления программного обеспечения.

Управление функциями EnjoY Pro можно осуществлять, не отвлекаясь от дороги. Ответить на звонок, переключить трек, отрегулировать громкость, поменять источник музыки можно как с помощью кнопок на руле, так и с помощью голосового помощника. Кроме того, система подстраивается под предпочтения владельца, предлагая привычные маршруты движения и музыкальную подборку.

Перечень доступных моделей с EnjoY Pro и даты старта продаж будут объявлены позже.

 
 
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Российский «АвтоВАЗ» объявил о создании новой мультимедийной системы для моделей Lada под названием EnjoY Pro.
 
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