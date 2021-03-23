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Вот так выглядит «письмо счастья» за непройденный техосмотр

23.03.2021 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только вчера ГАИ сообщила, что камеры автоматической фиксации будут «ловить» не только на скорость, но и тех, кто ездит без техосмотра, а уже сегодня читатели прислали в редакцию соответствующее «письмо счастья».


Фото читателя TUT.BY

Читатель рассказал AUTO.TUT.BY, что камера сфотографировала автомобиль на трассе М11 в Вороновском районе Гродненской области. Нарушение было зафиксировано еще 18 марта, а 23-го пришло «письмо счастья».

— Сегодня съездил на станцию и прошел техосмотр. Приехал домой, а там оно, — рассказал водитель.

В соответствии с положениями нового КоАП, непройденный техосмотр относится к тем нарушениям, за которые в первый раз наказывают предупреждением. Если повторно в течение года автомобиль без ТО попадется на камеру, то собственник получит штраф в размере 0,5 базовой величины.

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Согласно постановлению, владельцу автомобиля с непройденным техосмотром было вынесено предупреждение.
 
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