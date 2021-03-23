|
Ночью по улицам Гродно шла военная техника. Смотрите, как это было
Источник материала: Tut.by
В Гродно поздно вечером 22 марта по улицам города передвигались колонны военной техники. Транспорт следовал из воинских частей, которые расположены на Фолюше, на полигон около Гожи, чтобы принять участие в учениях. Читатель TUT.BY прислал видео, как военная техника ехала по улице Советских Пограничников.
Военная техника в городе появилась после 22.00.
Как говорят гродненцы, одна колонна проехала по улицам Суворова, Ольги Соломовой, Весенней, Болдина и Домбровского. Вторая шла по улице Советских Пограничников.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно поздно вечером 22 марта по улицам города передвигались колонны военной техники. Транспорт следовал из воинских частей, которые расположены на Фолюше, на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)