Ночью по улицам Гродно шла военная техника. Смотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

В Гродно поздно вечером 22 марта по улицам города передвигались колонны военной техники. Транспорт следовал из воинских частей, которые расположены на Фолюше, на полигон около Гожи, чтобы принять участие в учениях. Читатель TUT.BY прислал видео, как военная техника ехала по улице Советских Пограничников.



Фото: скрин с видео

Военная техника в городе появилась после 22.00.

Как говорят гродненцы, одна колонна проехала по улицам Суворова, Ольги Соломовой, Весенней, Болдина и Домбровского. Вторая шла по улице Советских Пограничников.

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