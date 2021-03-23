ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ночью по улицам Гродно шла военная техника. Смотрите, как это было

23.03.2021 13:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно поздно вечером 22 марта по улицам города передвигались колонны военной техники. Транспорт следовал из воинских частей, которые расположены на Фолюше, на полигон около Гожи, чтобы принять участие в учениях. Читатель TUT.BY прислал видео, как военная техника ехала по улице Советских Пограничников.


Фото: скрин с видео

Военная техника в городе появилась после 22.00.

Как говорят гродненцы, одна колонна проехала по улицам Суворова, Ольги Соломовой, Весенней, Болдина и Домбровского. Вторая шла по улице Советских Пограничников.

Читайте также

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно поздно вечером 22 марта по улицам города передвигались колонны военной техники. Транспорт следовал из воинских частей, которые расположены на Фолюше, на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Распачаўся судовы працэс над 14 пінчукамі па «Пінскай» справе за падзеі 9-10 жніўня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by