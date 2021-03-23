Источник материала: UDF



Кадр из сериала «Случайный свидетель» (2011)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Известная актриса начала рожать на детском празднике Кроха появилась в элитном подмосковном госпитале «Лапино».

О пополнении в семье Сухарева сообщила в соцсетях. По словам Ольги, она была на детском празднике, когда у нее начались схватки. Прямо с торжества звезду увезли в роддом.Пол и имя ребенка Сухарева пока скрывает. Ольга отметила, что она и новорожденный чувствуют себя отлично. В ответственный момент актрису поддерживал супруг, операторКроха появилась в элитном подмосковном госпитале «Лапино». В этом перинатальном центре рожали многие российские знаменитости. Например, именно там появился сын телеведущей, Платон. По слухам, за роды в ВИП-больнице журналистка отдала 930 тысяч рублей. Подробности своего пребывания в «Лапино»пока не раскрыла.Звезда сериалов поблагодарила друзей, коллег и подписчиков за теплые поздравления. Сухарева призналась, что все еще находится «в астрале». Ольга еще не до конца осознала, что произошло.Напомним, Ольга Сухарева и Андрей Гуркин воспитывают двоих сыновей. Пара мечтала о девочке. Подписчики актрисы сгорают от любопытства. Им не терпится узнать пол новорожденного.