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Известная актриса начала рожать на детском празднике

23.03.2021 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Известная актриса начала рожать на детском празднике
Кадр из сериала «Случайный свидетель» (2011)
Звезда отечественных сериалов стала многодетной мамой. Актриса Ольга Сухарева родила третьего малыша.

О пополнении в семье Сухарева сообщила в соцсетях. По словам Ольги, она была на детском празднике, когда у нее начались схватки. Прямо с торжества звезду увезли в роддом.

Пол и имя ребенка Сухарева пока скрывает. Ольга отметила, что она и новорожденный чувствуют себя отлично. В ответственный момент актрису поддерживал супруг, оператор Андрей Гуркин.

Кроха появилась в элитном подмосковном госпитале «Лапино». В этом перинатальном центре рожали многие российские знаменитости. Например, именно там появился сын телеведущей Ксении Собчак, Платон. По слухам, за роды в ВИП-больнице журналистка отдала 930 тысяч рублей. Подробности своего пребывания в «Лапино» Ольга Сухарева пока не раскрыла.

Звезда сериалов поблагодарила друзей, коллег и подписчиков за теплые поздравления. Сухарева призналась, что все еще находится «в астрале». Ольга еще не до конца осознала, что произошло.

Напомним, Ольга Сухарева и Андрей Гуркин воспитывают двоих сыновей. Пара мечтала о девочке. Подписчики актрисы сгорают от любопытства. Им не терпится узнать пол новорожденного.
 
 
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Кроха появилась в элитном подмосковном госпитале «Лапино».
 
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