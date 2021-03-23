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Столичная милиция призывает минчан не участвовать в несанкционированных акциях 25 марта

23.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Столичная милиция призывает минчан не участвовать в несанкционированных акциях 25 марта

Для поддержания порядка на улицах стражи порядка будут принимать все необходимые меры. С таким заявлением сегодня выступил начальник ГУВД Мингорисполкома.  

Ответственность за участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях – понесут взрослые. Административный штраф – от 5 до 30 базовых величин.

С марта вступил в силу обновленный кодекс об административных правонарушениях. Штрафы и сроки арестов увеличились. Всего возбуждено 935 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками.

Сейчас правоохранители устанавливают источники финансирования таких акций.

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Для поддержания порядка на улицах стражи порядка будут принимать все необходимые меры. С таким заявлением сегодня выступил начальник ГУВД Мингорисполкома.  ...
 
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