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Столичная милиция призывает минчан не участвовать в несанкционированных акциях 25 марта
Источник материала: ОНТ
Для поддержания порядка на улицах стражи порядка будут принимать все необходимые меры. С таким заявлением сегодня выступил начальник ГУВД Мингорисполкома.
Ответственность за участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях – понесут взрослые. Административный штраф – от 5 до 30 базовых величин.
С марта вступил в силу обновленный кодекс об административных правонарушениях. Штрафы и сроки арестов увеличились. Всего возбуждено 935 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками.
Сейчас правоохранители устанавливают источники финансирования таких акций.
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Для поддержания порядка на улицах стражи порядка будут принимать все необходимые меры. С таким заявлением сегодня выступил начальник ГУВД Мингорисполкома. ...
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