В Минске прошел пикет возле дипмиссий США и Украины

Источник материала: ОНТ

У посольств собрались сотни жителей нашей страны, которые выступили против вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Это сторонники действующей власти, активисты, представители общественных организаций и простые жители столицы. Люди вели себя мирно, они пришли с национальной символикой и флагами.

Главные требования к зарубежным дипломатам и лидерам их государств: прекратить давление на Беларусь, объективно оценивать ситуацию в нашей стране и не допускать реабилитацию нацизма.

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