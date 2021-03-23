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В Минске прошел пикет возле дипмиссий США и Украины

23.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске прошел пикет возле дипмиссий США и Украины

У посольств собрались сотни жителей нашей страны, которые выступили против вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Это сторонники действующей власти, активисты, представители общественных организаций и простые жители столицы. Люди вели себя мирно, они пришли с национальной символикой и флагами.

Главные требования к зарубежным дипломатам и лидерам их государств: прекратить давление на Беларусь, объективно оценивать ситуацию в нашей стране и не допускать реабилитацию нацизма.

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У посольств собрались сотни жителей нашей страны, которые выступили против вмешательства во внутренние дела Беларуси. Это сторонники действующей власти,...
 
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