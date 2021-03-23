Лукашенко рассказал, будут ли новые решения по пенсионному возрасту в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В нашей стране не планируется вводить новые изменения по пенсионному возрасту. Об этом заявил Президент во время общения с коллективом Минского кожевенного завода, сообщает БЕЛТА.

Глава государства добавил, что можно было бы сделать пенсионный возраст, например, с 50 лет.

В таком случае увеличились бы и взносы в пенсионный фонд.

ФОТО: БЕЛТА













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