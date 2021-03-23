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Лукашенко рассказал, будут ли новые решения по пенсионному возрасту в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В нашей стране не планируется вводить новые изменения по пенсионному возрасту. Об этом заявил Президент во время общения с коллективом Минского кожевенного завода,
Глава государства добавил, что можно было бы сделать пенсионный возраст, например, с 50 лет.
В таком случае увеличились бы и взносы в пенсионный фонд.
ФОТО: БЕЛТА
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В нашей стране не планируется вводить новые изменения по пенсионному возрасту. Об этом заявил Президент во время общения с коллективом Минского кожевенного...
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