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«Сломал собаку»: блогер показал, что происходит с его псом, когда на него надевают костюм (ВИДЕО)

23.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Сломал собаку»: блогер показал, что происходит с его псом, когда на него надевают костюм (ВИДЕО)

Популярный блогер Михаил Литвин показал, что происходит с его собакой, когда на нее надевают костюм. Питомец будто сильно опьянел или разучился ходить. Сам хозяин тоже катался по полу от смеха. Видео он выложил в своем TikTok.

На кадрах блогер собаки породы басенджи надел на нее теплый зимний костюм и попытался поставить на ноги, но питомец никак не мог удержаться на ногах. Когда Михаил Литвин поменял наряд, произошло то же самое.

Ролик быстро разлетелся по Сети и набрал 12,4 миллионов просмотров и 2,3 миллиона лайков.

Комментаторы не смогли сдержать смех вместе с автором: «Я уже 5 минут пересматриваю, не могу остановиться», «Коротко о том, как я встаю по утрам», «Не могу понять, с кого ржу больше: с собаки или хозяина», «Сломал собаку».

А кто-то написал о том, что сталкивался с такой же проблемой: «Мы тоже, когда меряем обновки, сразу падаем, типа заболели», «Ты еще не покупал ботиночки, моя собака с ними ходит, как танк».

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Популярный блогер Михаил Литвин показал, что происходит с его собакой, когда на нее надевают костюм. Питомец будто сильно опьянел или разучился ходить. Сам хозяин...
 
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