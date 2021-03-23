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Арина Соболенко и Виктория Азаренко сыграют на теннисном турнире в Майами
Источник материала: ОНТ
В Майами проходит престижный теннисный турнир с призовым фондом 3 миллиона 260 тысяч долларов. В основную сетку турнира заявлены две белоруски.
Арина Соболенко и Виктория Азаренко начнут выступление сразу со второго круга.
И ещё одна белорусская теннисистка – Ольга Говорцова попробует пробиться в основную сетку через квалификацию. Сегодня она сыграет против болгарки Цветаны Пиронковой.
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В Майами проходит престижный теннисный турнир с призовым фондом 3 миллиона 260 тысяч долларов. В основную сетку турнира заявлены две белоруски. Арина Соболенко и...
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