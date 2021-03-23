Арина Соболенко и Виктория Азаренко сыграют на теннисном турнире в Майами

Источник материала: ОНТ

В Майами проходит престижный теннисный турнир с призовым фондом 3 миллиона 260 тысяч долларов. В основную сетку турнира заявлены две белоруски.

Арина Соболенко и Виктория Азаренко начнут выступление сразу со второго круга.

И ещё одна белорусская теннисистка – Ольга Говорцова попробует пробиться в основную сетку через квалификацию. Сегодня она сыграет против болгарки Цветаны Пиронковой.

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