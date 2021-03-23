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Профессия электрика: почему она заслуживает внимания и где можно обучиться в Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Профессия электрика появились в Англии и США в середине 19-го века. Такие люди пользовались уважением в обществе – ремонтировали освещение в домах аристократов и выполняли функции консультантов. Образование получали на специальных курсах.
Спустя время обязанности расширились – в нашей стране профессию инженера-электрика можно освоить в технических вузах, а вот обучиться на техника-электрика – в средне-специальных учреждениях образования. Одно из них – филиал БНТУ «Минский государственный политехнический колледж».
В детстве чинил игрушечные провода, в юности – заинтересовался ремонтом электроприборов и техническими науками. Сегодня Денис Петровский учится на последнем, 4-м курсе политехнического колледжа, трудится над проектом диплома и работает электромонтажником на линии сборки на заводе «Белкоммунмаш».
Поступить на специальность техник-электрик можно по среднему баллу аттестата. После 9-го класса предстоит учиться три года и семь месяцев, после 11-го – на год меньше. Занятия по специальности проводятся в более чем 20 лабораториях колледжа, а начиная с 3-го курса, учащиеся проходят практику на крупных предприятиях страны.
Ежегодно Минский политехнический колледж выпускает около сотни техников-электриков. На выходе они получают квалификацию техник-электрик 4-го разряда. В прошлом году при распределении на одного специалиста приходилось в среднем по 2-3 заявки от предприятий. Кстати, уже завтра в колледже пройдет день открытых дверей.
ФОТО: pixabay
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Профессия электрика появились в Англии и США в середине 19-го века. Такие люди пользовались уважением в обществе – ремонтировали освещение в домах аристократов и...
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