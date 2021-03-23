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Профессия электрика: почему она заслуживает внимания и где можно обучиться в Беларуси?

23.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Профессия электрика: почему она заслуживает внимания и где можно обучиться в Беларуси?

Профессия электрика появились в Англии и США в середине 19-го века. Такие люди пользовались уважением в обществе – ремонтировали освещение в домах аристократов и выполняли функции консультантов. Образование получали на специальных курсах. 

Спустя время обязанности расширились – в нашей стране профессию инженера-электрика можно освоить в технических вузах, а вот обучиться на техника-электрика – в средне-специальных учреждениях образования. Одно из них – филиал БНТУ «Минский государственный политехнический колледж».

Юлия Маслова, преподаватель специальных дисциплин филиала БНТУ «Минский государственный политехнический колледж»: «Техник-электрик – это специалист в следующих областях: электроснабжения, электрооборудования предприятий, гражданских зданий, это воздушные и кабельные сети, это электроосвещение. На выходе мы получаем квалифицированного работника». 

В детстве чинил игрушечные провода, в юности – заинтересовался ремонтом электроприборов и техническими науками. Сегодня Денис Петровский учится на последнем, 4-м курсе политехнического колледжа, трудится над проектом диплома и работает электромонтажником на линии сборки на заводе «Белкоммунмаш». 

Денис Петровский, учащийся филиала БНТУ «Минский государственный политехнический колледж»:  «К нам приезжает каркас троллейбуса, и мы его начиняем всяким электрооборудованием, потом после нас уже идет внешняя часть, сидения, поручни. После окончания пока планирую работать там и параллельно в заочной форме учиться в БНТУ. Диплом – реконструкция ремонтного цеха. Суть в том, что у нас есть ремонтный цех, и задача как-то его модернизировать, уменьшить потери на электроэнергию, какие-то другие вещи, и, соответственно, все расчеты и подготовка с этим связаны».   

Поступить на специальность техник-электрик можно по среднему баллу аттестата. После 9-го класса предстоит учиться три года и семь месяцев, после 11-го – на год меньше. Занятия по специальности проводятся в более чем 20 лабораториях колледжа, а начиная с 3-го курса, учащиеся проходят практику на крупных предприятиях страны. 

Юлия Маслова, преподаватель специальных дисциплин филиала БНТУ «Минский государственный политехнический колледж»: «Средний балл аттестата прошлого года на нашу специальность на бюджетное отделение составил 7,6 баллов, это прекрасный показатель. Поступив к нам, ребята не стоят на месте, мы не даем им скучать – готовим их к участию в тех же научно-практических конференциях, участвуем в выставке технического творчества, профессионально выступаем в международном конкурсе WorldSkills». 

Антон Зозуля, мастер производственного обучения филиала БНТУ «Минский государственный политехнический колледж»: «Это электромонтажная кабина. В ней мы подготавливаем конкурсантов к WorldSkills. Это такое специальное соревнование, в котором участвует много компетенций, в районе 18-19. Мы занимаемся непосредственно электромонтажом. Понятие о современном электромонтере немножко здесь расширено, используется специальное управление, то есть электромонтер не только что-то монтирует, но и что-то программирует». 

Ежегодно Минский политехнический колледж выпускает около сотни техников-электриков. На выходе они получают квалификацию техник-электрик 4-го разряда. В прошлом году при распределении на одного специалиста приходилось в среднем по 2-3 заявки от предприятий. Кстати, уже завтра в колледже пройдет день открытых дверей.

ФОТО: pixabay

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Профессия электрика появились в Англии и США в середине 19-го века. Такие люди пользовались уважением в обществе – ремонтировали освещение в домах аристократов и...
 
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