«Юность» обыграла «Металлург» в матче 1/2 финала Кубка Президента по хоккею

Источник материала: ОНТ

А в Кубке Президента по хоккею продолжается полуфинальная серия. Минская «Юность» записала в актив ещё одну победу.

В гостях у жлобинского «Металлурга» минчане буквально разгромили соперников – 4:0.

Дублем отметился Денис Мингалеев, а Максим Рассейкин и Кирилл Тютяев забросили по одной шайбе.

Сейчас «Юность» ведёт в серии – 2:1, а сегодня ждём матч между «Гомелем» и «Шахтером».

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