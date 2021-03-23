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«Юность» обыграла «Металлург» в матче 1/2 финала Кубка Президента по хоккею
Источник материала: ОНТ
А в Кубке Президента по хоккею продолжается полуфинальная серия. Минская «Юность» записала в актив ещё одну победу.
В гостях у жлобинского «Металлурга» минчане буквально разгромили соперников – 4:0.
Дублем отметился Денис Мингалеев, а Максим Рассейкин и Кирилл Тютяев забросили по одной шайбе.
Сейчас «Юность» ведёт в серии – 2:1, а сегодня ждём матч между «Гомелем» и «Шахтером».
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А в Кубке Президента по хоккею продолжается полуфинальная серия. Минская «Юность» записала в актив ещё одну победу. В гостях у жлобинского «Металлурга» минчане...
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