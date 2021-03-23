ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Юность» обыграла «Металлург» в матче 1/2 финала Кубка Президента по хоккею

23.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

А в Кубке Президента по хоккею продолжается полуфинальная серия. Минская «Юность» записала в актив ещё одну победу. 

В гостях у жлобинского «Металлурга» минчане буквально разгромили соперников – 4:0. 

Дублем отметился Денис Мингалеев, а Максим Рассейкин и Кирилл Тютяев забросили по одной шайбе.

Сейчас «Юность» ведёт в серии – 2:1, а сегодня ждём матч между «Гомелем» и «Шахтером». 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А в Кубке Президента по хоккею продолжается полуфинальная серия. Минская «Юность» записала в актив ещё одну победу.  В гостях у жлобинского «Металлурга» минчане...
 
Новости дня
Новости разные
 
Осажденный Кремль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by