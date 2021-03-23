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Лукашенко: я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна", нет ничего
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня посещает Минское производственное кожевенное объединение в Гатово. Президент сообщил, что принимает решения, основываясь на 2 интересах: благосостоянии граждан и сильном государстве. Об этом пишет
Глава государства сказал, что поддержит любые инициативы и предприятия с учетом этих требований.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко сегодня посещает Минское производственное кожевенное объединение в Гатово. Президент сообщил, что принимает решения, основываясь на 2...
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