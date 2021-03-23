Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня посещает Минское производственное кожевенное объединение в Гатово. Президент сообщил, что принимает решения, основываясь на 2 интересах: благосостоянии граждан и сильном государстве. Об этом пишет БелТА .

Глава государства сказал, что поддержит любые инициативы и предприятия с учетом этих требований.





ФОТО: БЕЛТА

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