В КХЛ прошли очередные серии плей-офф

Источник материала: ОНТ

Три безответные шайбы влетели в ворота «Металлурга» (отличились Денис Зернов, Рид Буше и Егор Чинахов).

Теперь счёт в серии до 4 побед стал 261 в пользу «Авангарда». Следующий матч эта пара проведёт 24 марта.

СКА из Санкт-Петербурга в упорной борьбе взял верх над московским «Динамо» – 3:2. Победная шайба была заброшена лишь в овертайме (ее автором стал Владислав Каменев).

Сейчас СКА ведет в серии со счетом – 2:1.

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