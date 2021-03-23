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В КХЛ прошли очередные серии плей-офф

23.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три безответные шайбы влетели в ворота «Металлурга» (отличились Денис Зернов, Рид Буше и Егор Чинахов).

Теперь счёт в серии до 4 побед стал 261 в пользу «Авангарда». Следующий матч эта пара проведёт 24 марта. 

СКА из Санкт-Петербурга в упорной борьбе взял верх над московским «Динамо» – 3:2. Победная шайба была заброшена лишь в овертайме (ее автором стал Владислав Каменев). 

Сейчас СКА ведет в серии со счетом – 2:1.  

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Три безответные шайбы влетели в ворота «Металлурга» (отличились Денис Зернов, Рид Буше и Егор Чинахов). Теперь счёт в серии до 4 побед стал 261 в пользу «Авангарда»....
 
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