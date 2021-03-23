|
В КХЛ прошли очередные серии плей-офф
Источник материала: ОНТ
Три безответные шайбы влетели в ворота «Металлурга» (отличились Денис Зернов, Рид Буше и Егор Чинахов).
Теперь счёт в серии до 4 побед стал 261 в пользу «Авангарда». Следующий матч эта пара проведёт 24 марта.
СКА из Санкт-Петербурга в упорной борьбе взял верх над московским «Динамо» – 3:2. Победная шайба была заброшена лишь в овертайме (ее автором стал Владислав Каменев).
Сейчас СКА ведет в серии со счетом – 2:1.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три безответные шайбы влетели в ворота «Металлурга» (отличились Денис Зернов, Рид Буше и Егор Чинахов). Теперь счёт в серии до 4 побед стал 261 в пользу «Авангарда»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)