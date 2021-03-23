ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены с 1 мая

23.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены с 1 мая

Пенсионерам с 1 мая предоставят 50%-ю скидку на проезд в электричках, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Чтобы купить проездной документ со скидкой, пассажирам нужно будет предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Оно также необходимо и во время проезда в поездах региональных линий экономкласса.

ФОТО: БЕЛТА 



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионерам с 1 мая предоставят 50%-ю скидку на проезд в электричках, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги. Чтобы купить проездной документ со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Известная актриса начала рожать на детском празднике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by