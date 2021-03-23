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Пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены с 1 мая
Источник материала: ОНТ
Пенсионерам с 1 мая предоставят 50%-ю скидку на проезд в электричках,
Чтобы купить проездной документ со скидкой, пассажирам нужно будет предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Оно также необходимо и во время проезда в поездах региональных линий экономкласса.
ФОТО: БЕЛТА
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Пенсионерам с 1 мая предоставят 50%-ю скидку на проезд в электричках, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги. Чтобы купить проездной документ со...
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