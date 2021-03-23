Пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены с 1 мая

Источник материала: ОНТ

Пенсионерам с 1 мая предоставят 50%-ю скидку на проезд в электричках, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Чтобы купить проездной документ со скидкой, пассажирам нужно будет предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Оно также необходимо и во время проезда в поездах региональных линий экономкласса.

ФОТО: БЕЛТА









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