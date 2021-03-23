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Образы Надежды Бабкиной, которые молодят ее на несколько десятков лет

23.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Образы Надежды Бабкиной, которые молодят ее на несколько десятков лет

Кожа, джинсы, спортивные костюмы и много ярких цветов. Как российской народной певице и телеведущей Надежде Бабкиной удается в свои 71 выглядеть на 50 или даже 40 лет. Попытались разгадать секреты ее стиля.

Яркие цвета, актуальный крой и необычные детали — все это Надежда Бабкина очень любит и с удовольствием примеряет на себя. Певица носит классические костюмы, но в яркой расцветке, дополняя их модными аксессуарами, обувью и сумками.

Еще ведущая «Модного приговора» часто появляется на телеэкранах в образах из эко-кожи. Это тоже ее очень молодит.

В повседневной жизни Бабкину можно встретить и в спортивном костюме. Но не тусклом и невзрачном, а ярко-желтом, который выделяет ее из толпы. Также звезде очень идут джинсовые луки и стильные молодежные костюмы в сочетании с яркими носками.

Конечно, выглядеть звезде моложе помогают не столько наряды, сколько внутренняя энергия, работа и творчество. Бесконечные съемки просто не оставляют шанса певице выглядеть плохо. Поэтому телеведущая всегда сияет с восхитительными укладкой и макияжем, а белоснежная улыбка не сходит с ее лица.

Фото: instagram.com/ngbabkina

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Кожа, джинсы, спортивные костюмы и много ярких цветов. Как российской народной певице и телеведущей Надежде Бабкиной удается в свои 71 выглядеть на 50 или даже 40 лет....
 
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