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Сильные ливни обрушились на Колумбию
Источник материала: ОНТ
Новое наводнение в Колумбии. Под удар стихии попал шестимиллионный департамент на северо-западе страны – Антиокия.
Больше других пострадал город Дабейба. Сильные дожди в регионе вызвали оползень. В результате, которого не подлежат восстановлению почти двести строений.
Несколько помятых автомобилей. Были ли в них на тот момент люди – не сообщается. Как и о жертвах.
В эти часы продолжается ликвидация последствий, люди пытаются спасти имущество из затопленных домов.
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Новое наводнение в Колумбии. Под удар стихии попал шестимиллионный департамент на северо-западе страны – Антиокия. Больше других пострадал город Дабейба. Сильные...
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