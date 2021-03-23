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Сильные ливни обрушились на Колумбию

23.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильные ливни обрушились на Колумбию

Новое наводнение в Колумбии. Под удар стихии попал шестимиллионный департамент на северо-западе страны – Антиокия.

Больше других пострадал город Дабейба. Сильные дожди в регионе вызвали оползень. В результате, которого не подлежат восстановлению почти двести строений. 

Несколько помятых автомобилей. Были ли в них на тот момент люди – не сообщается. Как и о жертвах. 

В эти часы продолжается ликвидация последствий, люди пытаются спасти имущество из затопленных домов.

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Новое наводнение в Колумбии. Под удар стихии попал шестимиллионный департамент на северо-западе страны – Антиокия. Больше других пострадал город Дабейба. Сильные...
 
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