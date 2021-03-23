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Белый дом прокомментировал состояние здоровья Байдена после его падения на трапе самолета
Источник материала: ОНТ
Белый дом спустя несколько дней прокомментировал состояние здоровья президента США после его падения на трапе самолета.
Это произошло в пятницу. Джо Байден, прежде чем войти в лайнер, несколько раз упал на ступеньках. Пресс-секретарь Джен Псаки сообщила, что руководитель страны чувствует себя отлично.
И добавила – подниматься по трапу президентского самолёта иногда достаточно сложно.
Впрочем, что тут объяснять, когда весь мир это видел и уже успел посочувствовать пожилому президенту.
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Белый дом спустя несколько дней прокомментировал состояние здоровья президента США после его падения на трапе самолета. Это произошло в пятницу. Джо Байден,...
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