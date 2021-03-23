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Белый дом прокомментировал состояние здоровья Байдена после его падения на трапе самолета

23.03.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белый дом прокомментировал состояние здоровья Байдена после его падения на трапе самолета

Белый дом спустя несколько дней прокомментировал состояние здоровья президента США после его падения на трапе самолета.

Это произошло в пятницу. Джо Байден, прежде чем войти в лайнер, несколько раз упал на ступеньках. Пресс-секретарь Джен Псаки сообщила, что руководитель страны чувствует себя отлично. 

И добавила – подниматься по трапу президентского самолёта иногда достаточно сложно. 

Впрочем, что тут объяснять, когда весь мир это видел и уже успел посочувствовать пожилому президенту.   

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Белый дом спустя несколько дней прокомментировал состояние здоровья президента США после его падения на трапе самолета. Это произошло в пятницу. Джо Байден,...
 
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Белый дом прокомментировал состояние здоровья Байдена после его падения на трапе самолета
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