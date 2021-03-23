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Первый в истории социальной сети Twitter пост продали на аукционе за три миллиона долларов
Источник материала: ОНТ
Три миллиона долларов за четыре слова. Самый первый пост в истории социальной сети Twitter продали на онлайн аукционе.
Эту запись 15 лет назад в своём аккаунте опубликовал основатель Джек Дорси. Он написал: просто настраиваю свой Твиттер. Необычный лот продавали в виде виртуального актива.
Почти за три миллиона долларов в криптовалюте твит купил руководитель блокчейн-компании из Малайзии. Все средства автор сообщения уже перечислил в помощь беднейшим семьям Африки.
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Три миллиона долларов за четыре слова. Самый первый пост в истории социальной сети Twitter продали на онлайн аукционе. Эту запись 15 лет назад в своём аккаунте...
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