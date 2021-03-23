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В США 96-летний ветеран Второй мировой окончил школу

23.03.2021 13:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В США 96-летний ветеран Второй мировой окончил школу

  • 23.03.2021, 13:11
В США 96-летний ветеран Второй мировой окончил школу
фото: Твиттер

Рэймонд Шефер получил почетный диплом о среднем образовании.

Рэймонд учился в средней школе сельского хозяйства округа Расин (штат Висконсин), но в 1940-х годах ушел из нее, чтобы помогать семье. Затем он пошел в армию во время Второй мировой войны. После победы и возвращения домой парень решил не продолжать обучение. В течение 40 лет Шефер работал на производстве оборудования. Школу в Расине закрыли в 1959 году, пишет hromadske.ua.

Всю жизнь Шефер сожалел о том, что не завершил обучение в средней школе. «Он говорил, что хотел бы иметь аттестат об окончании среднего образования, но называл себя тупым. Но он не был таким. Он бросил школу, чтобы содержать свою семью», — сказала подруга Шефера Синтия Беннет.

Синтия вместе с другими друзьями Рэймонда договорилась с чиновниками и нашла школу, которая согласилась выдать аттестат 96-летнему американцу. «Я хотела увидеть, как он получит диплом, чтобы он почувствовал — его жизнь была успешной», — рассказала Беннет.

Администрация школы устроила Шеферу сюрприз. Друзья Рэймонда позвали его в учреждение образования якобы для какой-то помощи. Когда он вошел в здание, то увидел коридор, украшенный шариками, и оркестр. В помещении его ждали родные и знакомые.

Директор школы Дэн Фостер назвал Шефера «особым членом общества», который служил не только своей стране, но и всему миру. Рэймонду вручили почетный диплом о среднем образовании школы Waterford Union в Висконсине и медаль в честь сельскохозяйственной школы, а также подарили мантию и конфедератку. Шефер сказал, что долго ждал этого момента.

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Рэймонд Шефер получил почетный диплом о среднем образовании.
 
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