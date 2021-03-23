Источник материала: Хартия'97

Во Франции сотрудник российского консульства торговал угнанными велосипедами и заработал более €100 тысяч 5 23.03.2021, 12:58

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фото: Maxppp - Alexandre MARCHI

Расследование началось после того, как украли электрический велосипед недалеко от здания французского представительства Совета Европы.

Сотрудника российского консульства в Страсбурге подозревают в краже велосипедов и их перепродаже на сумму более 100 тысяч евро, сообщает издание France Bleu . В феврале он был задержан, но уехал в Россию по состоянию здоровья.

Расследование началось после того, как в начале февраля у бывшего первого заместителя мэра города Алена Фонтанеля украли электрический велосипед недалеко от здания французского представительства Совета Европы.

Через несколько дней Фонтане обнаружил свое пропавшее имущество на сайте объявлений Leboncoin, где велосипед продавался за полцены. Чиновник сообщил об этом в полицию, и сотрудники правоохранительных органов назначили встречу с продавцом.

Встреча произошла перед входом в консульство России. Полицейские задержали 40-летнего мужчину, который оказался водителем российского дипломата. С помощью сайта объявлений он перепродал более 300 угнанных велосипедов.

Подозреваемого поместили под стражу, но вскоре отпустили, поскольку он обладал дипломатическим иммунитетом. Когда его захотели вызвать на допрос, в посольстве ответили, что он вернулся в Россию из-за проблем со здоровьем.

Консульство России ответило журналистам, что не будет комментировать этот случай, чтобы не разглашать личные данные подозреваемого.

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