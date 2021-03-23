Источник материала: Хартия'97

Стало известно содержание записки Трампа Байдену 23.03.2021, 12:43

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Письмо состояло из нескольких страниц.

Бывший лидер США Дональд Трамп передал действующему президенту Джо Байдену письмо. Как выяснилось, в нем он пожелал демократу удачи.

«Главным образом я пожелал ему удачи», — сказал Трамп в подкасте «Правда с Лизой Бут» The Truth with Lisa Boothe .

При этом он отметил, что письмо состояло из нескольких страниц. Трамп добавил, что он написал его «от всего сердца», потому что ему хочется, чтобы Байден добился успеха. Но что еще было сказано в этом письме, политик не стал рассказывать.

Экс-президент США Дональд Трамп в этом подкасте вновь заявил, что победил на президентских выборах в 2020 году, и показал даже более успешный результат, чем на прошлых.

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