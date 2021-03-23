Лукашенко нашел повод публично похихикать над падением Байдена на трапе самолета

Источник материала: АФН

История с падением президента США Байдена на ступенях трапа самолета не прошла мимо Лукашенко, который сегодня выставил этот эпизод в негативном свете и использовал ради собственной пропаганды.

В частности, история с Байденом понадобилась для убеждения электората в том, что власти не планируют новую пенсионную реформу, а Лукашенко якобы не намерен находиться у власти в тот момент, когда ему исполнится 80 – Байдену сейчас 78 лет.

"Мы приняли все решения (по пенсионному возрасту). Я сам скоро буду пенсионером вместе с вами. Что ж я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках", - ответил Лукашенко на вопрос о возможности нового повышения пенсионного возраста.

Стоит отметить, что эта история также нашла упоминание и на плакатах пикетирующих сегодня здания посольства Украины в Минске и Бресте с лозунгами «нет реабилитации фашистских преступников» и «Одесса- Хатынь 21 века».

Пикеты организованы белорусским агитпропом, а потому на плакатах присутствуют и такие лозунги как «Байден, крепче держись за перила», «Когда начнут переговоры по передаче власти Трампу» и т.д.