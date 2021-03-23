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Модный бутик решил продавать туалетную бумагу, чтобы выжить в COVID
23.03.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Магазин модной одежды в Германии начал продавать туалетную бумагу и предметы первой необходимости. Теперь бутик стал "флагманским магазином туалетной бумаги".
Так модная индустрия пытается пережить COVID-19. Если бы здесь по-прежнему продавали только одежду, магазин не смог бы работать – в регионе для бизнеса введены ограничения.
И бизнесмены решили реорганизовать ассортимент. Анализ рынка показал, что туалетная бумага стала главным товаромв в дни пандемии.
А кроме бумаги с полок разлетаются бутылочки с антисептиками, кофе, макароны и плитки шоколада. Под предметы первой необходимости выделили 60% площади магазина.
Смотрите на видео, как сейчас выглядит модный бутик.
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