Модный бутик решил продавать туалетную бумагу, чтобы выжить в COVID

Источник материала: Sputnik Беларусь

Магазин модной одежды в Германии начал продавать туалетную бумагу и предметы первой необходимости. Теперь бутик стал "флагманским магазином туалетной бумаги".

Так модная индустрия пытается пережить COVID-19. Если бы здесь по-прежнему продавали только одежду, магазин не смог бы работать – в регионе для бизнеса введены ограничения.

И бизнесмены решили реорганизовать ассортимент. Анализ рынка показал, что туалетная бумага стала главным товаромв в дни пандемии.

А кроме бумаги с полок разлетаются бутылочки с антисептиками, кофе, макароны и плитки шоколада. Под предметы первой необходимости выделили 60% площади магазина.

Смотрите на видео, как сейчас выглядит модный бутик.