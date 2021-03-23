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Модный бутик решил продавать туалетную бумагу, чтобы выжить в COVID

23.03.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Магазин модной одежды в Германии начал продавать туалетную бумагу и предметы первой необходимости. Теперь бутик стал "флагманским магазином туалетной бумаги".

Так модная индустрия пытается пережить COVID-19. Если бы здесь по-прежнему продавали только одежду, магазин не смог бы работать – в регионе для бизнеса введены ограничения.

И бизнесмены решили реорганизовать ассортимент. Анализ рынка показал, что туалетная бумага стала главным товаромв в дни пандемии.

А кроме бумаги с полок разлетаются бутылочки с антисептиками, кофе, макароны и плитки шоколада. Под предметы первой необходимости выделили 60% площади магазина.

Смотрите на видео, как сейчас выглядит модный бутик.

 
 
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Из-за коронавируса в одном из немецких городков пришлось закрыть большинство магазинов за исключением тех, где продают книги, предметы для DIY и товары первой...
 
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