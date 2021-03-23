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Меган Маркл и принц Гарри обманули Опру Уинфри

23.03.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его жена Меган Маркл оказались в крайне щекотливом положении: супругов подловили на обмане после нашумевшего интервью у Опры Уинфри.

Во время беседы на телевидении Маркл заявила, что королевская свадьба была всего лишь спектаклем для публики, а настоящая состоялась за несколько дней до этого - во время камерной церемонии, где присутствовал лишь священник и влюбленные. Заявление Маркл противоречит брачным правилам Британии, что снова бросило тень на королевство.

© AFP 2020 / PAUL ELLIS
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Как сообщило издание Daily Beast, Меган Маркл и принц Гарри обманули Опру Уинфри и всех зрителей: об этом говорит документ, опровергающий факт тайной свадьбы.

В официальных бумагах, предоставленных Букингемским дворцом, сказано, что герцоги стали законными супругами 19 мая - в день королевского торжества. Таким образом представители королевы дали понять, что мятежники ввели всех в заблуждение и очернили доброе имя священника Джастина Уэлби. Скандал, разгоревшийся в сети, заставил экс-актрису внести ясность через своих агентов.

"Они и правда разговаривали с епископом о церемонии в саду, но тайная свадьба не состоялась. Все, что показали по телевидению - единственное бракосочетание", - цитирует издание слова представителей Маркл.

Теперь поклонники ждут объяснения других фраз Маркл: о Миддлтон, суициде и расизме во дворце.

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Неожиданное разоблачение шокировало общественность: оказалось, что тайная свадьба - всего лишь выдумка мятежных герцогов.
 
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