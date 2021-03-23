Владельцы Macbook с «клавиатурой-бабочкой» подали в суд на Apple

Источник материала: Onliner

Apple на протяжении нескольких лет использовала в Macbook клавиатуру с механизмом «бабочка», который оказался довольно капризным: клавиши порой залипали. Причем компания признала проблему и выпустила несколько поколений клавиатуры, однако от всех ее трудностей избавиться так и не удалось. Теперь на Apple подали в суд владельцы ноутбуков с такой клавиатурой.

Согласно иску Apple годами знала о дефектах в системе механизма «бабочка», но продолжала выпускать такие клавиатуры. Причем, по версии истцов, вносимые изменения в механизм не позволяли исправить ключевую проблему «бабочки». Также владельцы приводят комментарии одного из топ-менеджеров Apple, который критически высказался об используемом механизме.

Apple отказалась от «бабочки» в прошлом году, перейдя на классическую для клавиатур схему «ножницы».