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Владельцы Macbook с «клавиатурой-бабочкой» подали в суд на Apple

23.03.2021 13:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple на протяжении нескольких лет использовала в Macbook клавиатуру с механизмом «бабочка», который оказался довольно капризным: клавиши порой залипали. Причем компания признала проблему и выпустила несколько поколений клавиатуры, однако от всех ее трудностей избавиться так и не удалось. Теперь на Apple подали в суд владельцы ноутбуков с такой клавиатурой.

Согласно иску Apple годами знала о дефектах в системе механизма «бабочка», но продолжала выпускать такие клавиатуры. Причем, по версии истцов, вносимые изменения в механизм не позволяли исправить ключевую проблему «бабочки». Также владельцы приводят комментарии одного из топ-менеджеров Apple, который критически высказался об используемом механизме.

Apple отказалась от «бабочки» в прошлом году, перейдя на классическую для клавиатур схему «ножницы».

 
 
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Apple на протяжении нескольких лет использовала в Macbook клавиатуру с механизмом «бабочка», который оказался довольно капризным: клавиши порой залипали. Причем...
 
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