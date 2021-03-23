Поезд сошел с рельсов после столкновения с фурой

Источник материала: Onliner

«Сегодня около пяти утра на железнодорожном переезде по улице Красногвардейской в Бресте 47-летний водитель грузового Scania с полуприцепом выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с железнодорожным составом», — такова предварительная информация ГАИ региона. От удара поезд сошел с рельсов.





Очевидцы сообщают, был травмирован 22-летний молодой человек, находившийся на подножке первого вагона поезда. Он доставлен в больницу с открытым переломом правой голени. По предварительным данным, на момент ДТП светозвуковая сигнализация переезда была исправна.

Причины аварии еще устанавливаются.



