ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поезд сошел с рельсов после столкновения с фурой

23.03.2021 13:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«Сегодня около пяти утра на железнодорожном переезде по улице Красногвардейской в Бресте 47-летний водитель грузового Scania с полуприцепом выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с железнодорожным составом», — такова предварительная информация ГАИ региона. От удара поезд сошел с рельсов.

Поезд сошел с рельсов после столкновения с фурой

Очевидцы сообщают, был травмирован 22-летний молодой человек, находившийся на подножке первого вагона поезда. Он доставлен в больницу с открытым переломом правой голени. По предварительным данным, на момент ДТП светозвуковая сигнализация переезда была исправна.

Причины аварии еще устанавливаются.

Поезд сошел с рельсов после столкновения с фурой

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Сегодня около пяти утра на железнодорожном переезде по улице Красногвардейской в Бресте 47-летний водитель грузового Scania с полуприцепом выехал на запрещающий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко нашел повод публично похихикать над падением Байдена на трапе самолета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by