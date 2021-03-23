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Пользовательница TikTok запечатлела встречу с одним из самых смертоносных животных в мире
Источник материала: Tut.by
Пользовательница TikTok
Пользовательница с ником @ kaylinmarie21, будучи на Бали,
Но позже она загуглила это создание и с ужасом обнаружила, что это был синекольчатый осьминог. Несмотря на небольшой размер, эти существа обладают достаточно агрессивным характером и признаются одними из самых ядовитых животных в мире. Они обладают достаточным запасом яда, чтобы убить 26 человек за считанные минуты. Причем самое страшное то, что зачастую невозможно понять, укусили ли вас, пока не станет слишком поздно. Противоядия не существует.
Компания Ocean Conservancy так
К счастью, девушка не пострадала, но видео ее встречи с этим осьминогом собрало более 2,6 миллиона просмотров.
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Видео встречи собрало более 2,6 миллиона просмотров.
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