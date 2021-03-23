Пользовательница TikTok запечатлела встречу с одним из самых смертоносных животных в мире

Источник материала: Tut.by

Пользовательница TikTok сняла для своего аккаунта видео с крошечным ярким осьминогом. Но она не знала, что держит на ладони одно из самых смертоносных созданий на земле. Об этом пишет Indy100.



Фото: @kailynmarie21 / TikTok

Пользовательница с ником @ kaylinmarie21, будучи на Бали, опубликовала в TikTok видео, как она держит на ладонях крошечного осьминога с коричневым телом и черными кругами.

Но позже она загуглила это создание и с ужасом обнаружила, что это был синекольчатый осьминог. Несмотря на небольшой размер, эти существа обладают достаточно агрессивным характером и признаются одними из самых ядовитых животных в мире. Они обладают достаточным запасом яда, чтобы убить 26 человек за считанные минуты. Причем самое страшное то, что зачастую невозможно понять, укусили ли вас, пока не станет слишком поздно. Противоядия не существует.

Компания Ocean Conservancy так описывает последствия укуса: «Во-первых, яд блокирует нервные сигналы по всему телу, вызывая онемение мышц. Другие симптомы включают тошноту, потерю зрения или слепоту, утрату чувств и потерю моторики». В конечном итоге это вызовет паралич мышц, в том числе тех, которые необходимы для дыхания человека, что приведет к остановке дыхания. Противоядия нет, но пострадавших можно спасти, если немедленно начать искусственное дыхание.

К счастью, девушка не пострадала, но видео ее встречи с этим осьминогом собрало более 2,6 миллиона просмотров.