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Очень бессовестное воровство. Вот как находчивая чайка добыла себе еду

23.03.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель портового городка Абердин в Шотландии стал очевидцем забавного инцидента. Мужчина снимал на видео чайку, которая прогуливалась около супермаркета. Птица, кажется, была голодна и в какой-то момент решила подкрепиться. Подобрав удачный момент, пернатый зашел в магазин и стянул с нижней полки пачку чипсов. Кажется, мелкое воровство сошло чайке с рук.

 
 
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Чайка просто зашла в магазин, стянула пачку чипсов и ретировалась, не заплатив
 
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