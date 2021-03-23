Очень бессовестное воровство. Вот как находчивая чайка добыла себе еду

Источник материала: Tut.by

Житель портового городка Абердин в Шотландии стал очевидцем забавного инцидента. Мужчина снимал на видео чайку, которая прогуливалась около супермаркета. Птица, кажется, была голодна и в какой-то момент решила подкрепиться. Подобрав удачный момент, пернатый зашел в магазин и стянул с нижней полки пачку чипсов. Кажется, мелкое воровство сошло чайке с рук.