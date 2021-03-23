В Минске опустел 15-этажный бизнес-центр - уходит EPAM

dev.by рассказал представитель группы компании «Твоя столица» (соинвестор проекта по строительству бизнес-центра). Об этомрассказал представитель группы компании «Твоя столица» (соинвестор проекта по строительству бизнес-центра).





— У компании EPAM изменились планы, поэтому она решила отказаться от данного объекта в силу многих причин. Оговорены сроки, в течение которого компания освободит бизнес-центр. В ближайшее время мы приступим к активной фазе поиска новых арендаторов, — рассказал представитель «Твоей столицы».





Мы попросили EPAM прокомментировать ситуацию с уходом из бизнес-центра «Красавiк». Но компания воздержалась от пояснений.





Бизнес-центр «Красавік» ввели в эксплуатацию в 2016 году. Стоимость объекта — около 15 миллионов фунтов стерлингов. На 80% его проинвестировала английская компания Ergo Fin Ltd. Соинвесторами стали белорусские ЗАО «Внешпромагроинвест» и группа компаний «Твоя столица».





Общая площадь «Красавiка» — около 20 тысяч квадратных метров, офисная площадь — почти 16 тысяч квадратных метров.





EPAM полностью арендовал бизнес-центр, но сейчас, по всей видимости, оптимизирует свои расходы на аренду. Ранее компания заявляла, что более 90% сотрудников белорусского подразделения работают в удалённом режиме. Также в прошлом году EPAM стал собственником бизнес-центра «Клевер Парк», который строила израильская Fishman Group.



