Берегите своих детей: в Речицком районе в реке утонула двухлетняя малышка

tut.by В семье Медвеженко — шестеро детей. Двое уже взрослых, самой младшей, Мирославе, через две недели должно было исполниться три года. Но вчера девочка утонула в Днепре, передает





Как оказалось, днем Мирослава с двумя старшими братьями — 5-летним Макаром и 7-летним Арсением — играли во дворе. Мама Алеся хлопотала по хозяйству. Женщина беременна, ей уже вот-вот рожать.





Около шести вечера мальчики прибежали домой: «Мама, куда-то пропала Мирослава», — вспоминает женщина.





— Я на улицу — нет нигде! Бегала и звала. Река у нас прямо за огородом, туда выбегала несколько раз, смотрела.





Алеся рассказывает, что про опасность реки детям в семье говорили постоянно — и те без взрослых туда никогда не ходили.





— Дети, соседи, муж с работы прибежал — все ищем, не можем найти. А потом смотрю — старший сын несет на руках мою доченьку, — плачет Алеся.





Мирославу нашли под обрывистым берегом Днепра. Девочка утонула.



