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Форма для олимпийцев: в Минске презентовали экипировку национальной сборной

23.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусским олимпийцам показали форму, в которой они будут выигрывать медали на предстоящих этим летом Играх в Токио. Впервые в истории спортсмены выступят под брендом Team BY. В качестве логотипа – аист. Эта птица – символ Беларуси. Она олицетворяет стремление команды к победе, передает телеканал «МИР 24».

«Именно этот подарок мы от них и ждем – успешное выступление. Я очень надеюсь, что они полностью выложатся. Я даже уверен, что они это сделают и покажут очень хороший результат. И мы видим уже по предварительным результатам в квалификационных соревнованиях, что потенциал очень большой», – заявил президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко.

Комплект формы состоит из 44 предметов. Ее презентацию приурочили к 30-летию Национального олимпийского комитета Беларуси. Разработкой и пошивом занимались местные дизайнеры. Специалисты учли климатические условия в месте проведения Олимпиады, пожелания спортсменов и модные тенденции. Расцветка и орнамент на форме рассказывают о белорусской природе, ярком солнце и о силе духа спортсменов.



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Впервые в истории спортсмены выступят под брендом Team BY. Комплект формы состоит из 44 предметов.
 
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