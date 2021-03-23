Форма для олимпийцев: в Минске презентовали экипировку национальной сборной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусским олимпийцам показали форму, в которой они будут выигрывать медали на предстоящих этим летом Играх в Токио. Впервые в истории спортсмены выступят под брендом Team BY. В качестве логотипа – аист. Эта птица – символ Беларуси. Она олицетворяет стремление команды к победе, передает телеканал «МИР 24».

«Именно этот подарок мы от них и ждем – успешное выступление. Я очень надеюсь, что они полностью выложатся. Я даже уверен, что они это сделают и покажут очень хороший результат. И мы видим уже по предварительным результатам в квалификационных соревнованиях, что потенциал очень большой», – заявил президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко.