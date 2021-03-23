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Форма для олимпийцев: в Минске презентовали экипировку национальной сборной
23.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусским олимпийцам показали форму, в которой они будут выигрывать медали на предстоящих этим летом Играх в Токио. Впервые в истории спортсмены выступят под брендом Team BY. В качестве логотипа – аист. Эта птица – символ Беларуси. Она олицетворяет стремление команды к победе, передает телеканал «МИР 24».
Комплект формы состоит из 44 предметов. Ее презентацию приурочили к 30-летию
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Впервые в истории спортсмены выступят под брендом Team BY. Комплект формы состоит из 44 предметов.
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