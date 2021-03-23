ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бресте поезд сошел с рельсов после столкновения с фурой

23.03.2021 14:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фура и железнодорожный состав столкнулись утром 23 марта в Бресте. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Около пяти утра на железнодорожном переезде ППВ № 9 по улице Красногвардейской 47-летний водитель Scania, по предварительной информации, выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в поезд. От удара вагонный состав сошел с рельсов.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС. Причины происшествия устанавливаются.

В ГАИ напомнили, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного состава и руководствоваться указаниями дежурного по железнодорожному переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положением шлагбаума и звуковым сигналом.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС. Причины происшествия устанавливаются.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Перемены не остановить»: гомельчане вышли на акцию солидарности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by