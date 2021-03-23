В Бресте поезд сошел с рельсов после столкновения с фурой

Источник материала: Tut.by

Фура и железнодорожный состав столкнулись утром 23 марта в Бресте. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Около пяти утра на железнодорожном переезде ППВ № 9 по улице Красногвардейской 47-летний водитель Scania, по предварительной информации, выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в поезд. От удара вагонный состав сошел с рельсов.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС. Причины происшествия устанавливаются.

В ГАИ напомнили, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного состава и руководствоваться указаниями дежурного по железнодорожному переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положением шлагбаума и звуковым сигналом.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .