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В Бресте поезд сошел с рельсов после столкновения с фурой
Источник материала: Tut.by
Фура и железнодорожный состав столкнулись утром 23 марта в Бресте. Об этом
Около пяти утра на железнодорожном переезде ППВ № 9 по улице Красногвардейской 47-летний водитель Scania, по предварительной информации, выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в поезд. От удара вагонный состав сошел с рельсов.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС. Причины происшествия устанавливаются.
В ГАИ напомнили, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного состава и руководствоваться указаниями дежурного по железнодорожному переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положением шлагбаума и звуковым сигналом.
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На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС. Причины происшествия устанавливаются.
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