Бизнес о покупателях Tesla среди многодетных: официальная статистика вызывает сомнения

Источник материала: Onliner

Вчера Управление оперативных мероприятий ИМНС по Минску распространило «портрет среднестатистического покупателя электромобиля на основе данных за 2020 год». По данным министерства, это самые малообеспеченные категории граждан нашей страны: многодетные родители; инвалиды первой и второй групп. Считают, обнаружили серую схему. Onliner спросил у представителей компании, занимающейся привозом EV, сталкивались ли они с подобной хитростью. Однозначный ответ — «нет, в этом не было смысла».

Напомним данные МНС: «Покупатели Tesla не работают по объективным причинам, а те немногие, у которых работа есть, числятся слесарями, монтерами, работниками столовой, рабочими на стройке и так далее. Именно эти граждане приобретали новые электромобили стоимостью от 100 000 евро — Tesla Model X и Tesla Model S. После непродолжительного времени владельцы, все как один, принимали решение о продаже своих электрокаров, следы которых теряются на территории России. Конечно, это „схема“. В ближайшее время первым десяти „автолюбителям“ предстоит обосновать в налоговых органах по месту жительства хотя бы намек на возможность потратить такие деньги».

Мы попросили прокомментировать данные налоговой участников рынка. «Статистика показалась нам странной — исходя из опыта нашей работы, — заметили в компании, специализирующейся на привозе „электричек“ из США и Европы. — Временно оформлять электромобили на многодетных или инвалидов был бы смысл, если бы это позволяло сэкономить. Указ №140 „О возмещении таможенных пошлин, налогов“ закрепляет 50-процентную льготу на растаможку для указанных граждан. Но уже с 15 июня прошлого года НДС и таможенная пошлина на EV стала равна нулю. При этом неважно, кто является приобретателем: льготник или нет. Уже в марте 2020 года потенциальные покупатели знали об этом и ждали введения „обнуления“, на таможне стояло много машин в ожидании. Потому сведения, что за прошлый год (а по сути, как мы вычислили, за два месяца) льготники купили более десяти Tesla стоимостью более 100 тысяч евро, вызывают, мягко говоря, удивление. Зачем выдумывать „схемы“, если экономия работает и без них?»

Также сомнения может вызвать сумма покупки — 100 000 евро за Tesla Model X и Tesla Model S. Игрокам рынка известно, что новыми эти машины в нашу страну почти не завозят. «Tesla с повреждениями (незначительными и серьезными) продаются в США и Европе максимум за 40 тысяч евро, — делятся своими данными представители компании. — Буквально недавно мы приобрели Model X 2020 года выпуска с незначительным дефектом за 38 тысяч долларов. Очевидно, что купить подбитый электромобиль и восстановить его здесь намного дешевле, чем искать на Западе новый. Экономия — от 50 тысяч евро и больше. Покупатели — даже обеспеченные — предпочитают не переплачивать такие суммы. Случаи, когда Tesla привозили новой в нашу страну, единичны».