В центре Минска хотят построить 6-этажное общежитие и учебный корпус для Академии МВД. Местные жители против

Источник материала: Onliner

Центр Минска может стать еще плотнее (хотя, казалось бы, куда: из-за большого автотрафика и вырубленных деревьев там и так не продохнуть). Во внутреннем дворе, образовавшемся между домами №43 по проспекту Независимости, №16 по улице Красной и гимназией №23, хотят начать большую стройку. Причем возводить собираются не многоэтажку и даже не офисный центр (что удивительно), а сразу два объекта для системы МВД. А именно учебный корпус Академии Министерства внутренних дел и общежитие.





— Наш двор снова хотят застроить, — рассказывает одна из местных жительниц. — Подступиться к этой территории пытались еще в 2011-м, но тогда мы смогли отбиться — иначе ради новых зданий, предназначенных для силовиков, пришлось бы вырубить десятки взрослых деревьев, посаженных еще в середине прошлого века. Думали, что эта тема закрыта и все поняли, что центр — не место для новых строений, но нет. Сейчас, когда экономика не в лучшем состоянии, к проекту вновь вернулись и вынесли его на общественное обсуждение.





То есть вместо того, чтобы сохранить деревья и благоустроить зону для людей, о чем мы неоднократно просили и даже предлагали властям проект, нас игнорируют. Замечу также, что за 30 с лишним лет в наших дворах ни разу не производили облагораживание, будто приберегали эту территорию для кого-то.





Действительно, на сайте администрации Советского района появилось объявление о предстоящем общественном обсуждении. Так, в сообщении сказано, что земельный участок под строительство учебного корпуса принадлежит на правах оперативного управления Академии МВД, он свободен от построек и готов для проведения работ. А вот земельный участок под строительство 6-этажного общежития, расположенный на придомовой территории и ограниченный проспектом Независимости — проспектом Машерова — улицей Красной, в настоящее время имеет обременение в виде ветхих хозяйственных построек и гаражей.











Вообще, в «покушении» на данную площадь нет ничего удивительного: рядом расположена Академия МВД, которая и хочет прирасти площадями, и чтобы они были рядом, а не где-то на отшибе. Но для местных жителей это, понятно, не аргумент: двор должен оставаться двором.













Что касается необходимости этой стройки, то масштабный проект обосновывается следующим образом: «Реализация обусловлена необходимостью совершенствования материально-технической базы для реализации учебного процесса, а также улучшения условий проживания обучающихся Академии МВД. Реализация проекта предусматривается в два этапа: на первом этапе — строительство учебного корпуса со столовой на 460 посадочных мест и производственной зоной для приготовления пищи на первом этаже; на втором этапе — строительство 6-этажного общежития блочного типа на 225 человек».









Общественное обсуждение проекта началось вчера и продлится до 15 апреля. Презентовать архитектурно-планировочную концепцию будут 6 апреля 2021 года в 18:30 по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 6а, в 1-м лекционном зале 1-го этажа, а это здание самой Академии. Такой выбор площадки удивителен: ранее все общественные обсуждения проходили в администрации района или в крайнем случае в ближайшей школе.





Замечания и предложения в рамках общественного обсуждения можно направить с 22 марта по 15 апреля в письменной либо электронной формах в администрацию Советского района (Минск, 220013, ул. Дорошевича, 8, e-mail: sovadm@minsk.gov.by ) либо в Академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь (Минск, 220005, г. Минск, пр. Машерова, 6; е-mail: 2892335@mail.ru, телефоны: +375 17 289-22-02, +375 17 289-23-09; факс: +375 17 289-23-22).





— Мы боимся, что на этот раз все-таки лишимся двора, так как к обсуждению наверняка подключат несколько тысяч курсантов, обучающихся на территории всей страны. Просим белорусов поддержать наше право на двор, отдых и спокойную жизнь, — говорит минчанка.



