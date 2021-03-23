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СМИ: В Конго задержан «кошелек» Лукашенко Зингман

23.03.2021 14:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

СМИ: В Конго задержан «кошелек» Лукашенко Зингман

  • 23.03.2021, 14:21
СМИ: В Конго задержан «кошелек» Лукашенко Зингман
иллюстрационное фото

Он мог курировать поставки оружия в Замбию и Зимбабве.

Африканское СМИ Daily Maverick сообщило об аресте в Демократической Республике Конго (ДРК) Александра Зингмана, бизнесмена и предполагаемого торговца оружием, имеющего тесные связи с Лукашенко.

Как утверждает издаение, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом Жозефом Кабилой. Зингман ранее упоминался в СМИ в связи со сделками с оружием в Замбии и Зимбабве, которые он отрицал.

Близкий к администрации президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди источник подтвердил факт ареста Зингмана. Он сказал, что после встречи с Кабилой Зингман вылетел из Киншасы в Лубумбаши, где был допрошен полицией о его бизнесе в ДРК. Источник утверждает, что он не смог объяснить причину нахождения в ДРК.

Зингман имеет двойное гражданство США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут удерживать его».

Другой источник в ДРК утверждает, что Зингман предлагал продать оружие бывшему президенту, отношения которого с его преемником считаются напряженными. Источник сказал, что нет никаких доказательств того, что Кабила приглашал на встречу или соглашался на какие-либо сделки по оружию.

Зингмана много раз фотографировали с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, который был на частном самолете Зингмана. Он является почетным консулом Зимбабве в Беларуси.

Напомним, зимбабвийское направление в Беларуси курирует Сергей Шейман. Именно с ним дружит бизнесмен Александр Зингман. Также он известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске. Офис Зингмана находится в здании, принадлежащем управделами Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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Он мог курировать поставки оружия в Замбию и Зимбабве.
 
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