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IT-гигант EPAM отказался от аренды 15-этажного офиса в Минске

23.03.2021 14:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

IT-гигант EPAM отказался от аренды 15-этажного офиса в Минске

  • 23.03.2021, 14:11
  • 1,608
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Офисы пустуют.

Руководство минского бизнес-центра "Красавік" ищет новых арендаторов для офисных помещений. В 15-этажном БЦ пустуют абсолютно все офисы — всего свободны 15 500 кв. м площадей.

Якорным арендатором "Красавіка" был белорусский IT-гигант EPAM Systems. Точнее, компания арендовала весь БЦ. Как узнало "Еврорадио", компания действительно покидает "Красавік", так как больше не нуждается в этих офисных площадях.

— Аренда заканчивается, к лету все выезжаем, — рассказал журналистам источник в компании.

— У компании EPAM изменились планы, поэтому она решила отказаться от этого объекта. По многим причинам, — прокомментировал ситуацию dev.by представитель группы компаний "Твоя столица" — соинвестор проекта.

Под "многими причинами" может иметься в виду, во-первых, то, что много сотрудников EPAM Systems в связи с пандемией COVID-19 переведены на работу из дома. А во-вторых, релокация сотрудников. Не секрет, что многие белорусские айтишники в связи с событиями, произошедшими после президентских выборов, задумались о переезде в другую страну. Также не секрет, что в EPAM работает удобная программа релокации.

Бизнес-центр располагается на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова. "Красавік" построил британский инвестор Ergo Fin LTD, белорусские партнёры проекта — компания "Внешпромагроинвест" и группа компаний "Твоя столица". Бизнес-центр ввели в эксплуатацию в 2016 году. Примерный объём инвестиций в строительство — $20 млн.

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Теги: Минск
 
 
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