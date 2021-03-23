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В России разбился ядерный бомбардировщик Ту-22М

23.03.2021 14:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В России разбился ядерный бомбардировщик Ту-22М

  • 23.03.2021, 14:05
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В России разбился ядерный бомбардировщик Ту-22М
Бомбардировщик Ту-22М3
Фото: Александр Тарасенков / РИА Новости

Погибли трое военных.

Под Калугой на аэродроме Шайковка разбился дальний бомбардировщик Ту-22М, сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал Baza. Такую же инофрмацию приводит РЕН ТВ.

Погибли трое военных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что военный самолет совершил аварийную посадку на аэродроме под Калугой. «Информации о судьбе экипажа пока нет», — сказал источник.

Дальний бомбардировщик Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия. Бомбардировщик стоит на вооружении российских военных эксплуатации с 1974 года. Он предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью, в любых метеоусловиях.

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