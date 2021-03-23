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В России разбился ядерный бомбардировщик Ту-22М
Источник материала: Хартия'97
В России разбился ядерный бомбардировщик Ту-22М
Погибли трое военных.
Под Калугой на аэродроме Шайковка разбился дальний бомбардировщик Ту-22М, сообщает
Погибли трое военных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что военный самолет совершил аварийную посадку на аэродроме под Калугой. «Информации о судьбе экипажа пока нет», — сказал источник.
Дальний бомбардировщик Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия. Бомбардировщик стоит на вооружении российских военных эксплуатации с 1974 года. Он предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью, в любых метеоусловиях.
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Погибли трое военных.
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