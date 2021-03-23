Источник материала: Хартия'97

Вашингтон усомнилися в данных об эффективности вакцины AstraZeneca 23.03.2021, 13:58

фото: reuters

Препарат могут не разрешить применять на территории США.

Агентство здравоохранения США сомневается в надежности данных испытаний вакцины AstraZeneca против COVID-19. В Вашингтоне говорят, что AstraZeneca, возможно, предоставила неполные данные об эффективности вакцины из крупномасштабных испытаний в Соединенных Штатах, говорят в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний.

Агентство Reuters пишет, что такие опасения ставят под сомнение, может ли британский производитель запросить разрешение у США на экстренное использование вакцины в ближайшие недели, как это планировалось.

Отчет AstraZeneca показал, что вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, на 79% эффективна в предотвращении симптоматических заболеваний в ходе большого исследования, которое также проходило в Чили и Перу. Она также оказалась на 100% эффективной против тяжелых или критических форм заболевания и госпитализации. Вакцина не представляет повышенного риска образования тромбов.

Эффективность вакцины была одинаковой для представителей разных национальностей и возрастов, а у участников исследования в возрасте 65 лет и старше достигала 80%. Примечательно, что исследовательские данные о действии вакцины в этой возрастной группе получены впервые, что позволит снять все вопросы о безопасности и целесообразности вакцинации препаратом пожилых людей.

В пресс-релизе отмечается, что препарат хорошо переносился. Отдельное внимание во время испытаний было уделено возможным побочным эффектам – ряд стран приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о случаях тромбоза среди привитых.

Европейский регулятор ЕМА и Всемирная организация здравоохранения не нашли доказательств связи между вакцинацией и развитием заболевания. К таким же выводам пришли и участвовавшие в исследовании специалисты Независимой комиссии по мониторингу безопасности данных (DSMB).

«DSMB не обнаружила увеличения риска развития тромбоза среди 21 583 участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины», - подчеркивается в релизе.

Финальная стадия испытаний проводилась в США, в исследовании приняли участие 32 449 человек. Соотношение вакцины к плацебо в рандомизированном контролируемом испытании – 2:1.

Две дозы вакцины испытуемым вводили с интервалом в четыре недели, но исследование подтвердило более ранние выводы британских ученых о том, что увеличение интервала между дозами повышает эффективность препарата.

Британское исследование показало: эффективность защиты привитого от легких и средних симптомов ковида после одной дозы (с 22 по 90 день после укола) – около 76%. После второй, если укол был сделан через 12 недель – 81,3%. Если вторую дозу давали менее чем через шесть недель, – всего 55,1%.

Вакцину AstraZeneca можно хранить и транспортировать при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в течение шести месяцев. Одной из самых больших проблем в начале кампании вакцинации была необходимость хранения антиковидных вакцин при крайне низких температурах, нарушение холодовой цепочки могло привести к снижению эффективности препаратов.

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