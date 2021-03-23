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Чемпион мира — силовикам: «Вас называют фашистами и карателями, а мы хотим видеть вас защитниками своего народа»
23.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Знаменитый спортсмен обратился к силовикам в преддверии Дня Воли.
— Мы не хотим войны и мы не экстремисты, как вам постоянно вбивают в головы. Мы чьи-то дети, чьи-то родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, ваши соотечественники. И мы устали от насилия, жестокости, унижений и бесконечных репрессий.
Вас уже называют фашистами и карателями, мы не хотим, чтобы так было. Мы хотим видеть вас защитниками своего народа, героями, — обратился к силовикам в преддверии Дня Воли
Спортсмен призвал представителей правопорядка «помочь своему народу».
— Мы понимаем, что вам так же, как и нам, очень страшно. Вам страшно быть уволенными, страшно лишиться стабильного заработка, потерять выслугу, но вы еще можете помочь своему народу и себе в первую очередь, просто сделав один шаг навстречу, и взводом, ротой, батальоном опустить оружие, сложить щиты.
Я по себе знаю, всегда есть волнение перед выходом на ринг, но нужно сделать первый шаг, дальше уже становится легче, — говорит спортсмен.
Он считает, что в небольших городах людям проще разобраться между собой, потому что там более тесные связи.
— Есть мнение, что все решается в столице. Нет, в моем родном Новополоцке все решится быстрее и легче. В малых городах все друг друга знают, независимо от профессии, будь ты силовик или гражданский, нам жить дальше в этих маленьких городах.
Вы прекрасно знаете нафтановцев. И я один из них. Похожи ли мы на экстремистов или врагов? Разумеется, нет. Силовикам в малых городах проще принять волевое решение. Вам с этими людьми придется жить дальше. Как жить, зависит только от вас.
Один раз не испугаться, и жить всю жизнь без балаклавы с гордостью за свою профессию, с чистой совестью или навеки остаться в глазах белорусов фашистами и карателями.
Сегодня героизм выражается в том, чтобы опустить оружие, это и есть достойный мужской поступок, — подчеркивает чемпион.
Он напоминает, что белорусы не хотят конфликтовать, а просто хотят вернуть свои голоса, украденные на президентских выборах.
— Мы не смиримся ни с фальсификациями выборов, ни с насилием, ни с уничтожением закона в стране. Наше сопротивление — это горячий торфяник. Вас настраивают на разгон беспорядков, но вы прекрасно знаете сами, что беспорядков не будет, если только вы их не начнете. Дайте нам всем шанс жить в мире и гордиться вами, — обратился Сергей Скиба.
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Чемпион мира — силовикам: «Вас называют фашистами и карателями, а мы хотим видеть вас защитниками своего народа»
Знаменитый спортсмен обратился к силовикам в преддверии Дня Воли.
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