|
Лукашенко: «У меня нет золотого дна»
23.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель заявил, что у него нет ничего — «все вранье, это картинки».
Фото пресс-службы президента
Во время посещения кожевенного завода в Гатово Лукашенко вновь начал оправдываться за фильм о своем богатстве.
— Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.
Александр Лукашенко
И добавил:
— У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе — государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы.
Напомним «Золотое дно» — это фильм команды Степана Путило об имуществе, которым распоряжается Александр Лукашенко. На сегодняшний день картину просмотрели более 6 миллионов раз.
Примечательно, что ранее правитель уже оправдывался по этому поводу. Правда, получилось не очень. В частности, на «Минской лыжне» Лукашенко заявил:
Александр Лукашенко
Ответ Лукашенко вызвал смех даже у приближенных журналистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правитель заявил, что у него нет ничего — «все вранье, это картинки».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)