Лукашенко: «У меня нет золотого дна»

Источник материала: Салiдарнасць

Правитель заявил, что у него нет ничего — «все вранье, это картинки».





Фото пресс-службы президента

Во время посещения кожевенного завода в Гатово Лукашенко вновь начал оправдываться за фильм о своем богатстве.

— Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

У меня нет «золотого дна», нет ничего — все вранье, это картинки. Александр Лукашенко

И добавил:

— У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе — государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы.

Напомним «Золотое дно» — это фильм команды Степана Путило об имуществе, которым распоряжается Александр Лукашенко. На сегодняшний день картину просмотрели более 6 миллионов раз.

Примечательно, что ранее правитель уже оправдывался по этому поводу. Правда, получилось не очень. В частности, на «Минской лыжне» Лукашенко заявил:

Костюм не мой. Купил Тетерин ко дню рождения. Сколько стоит и у кого купил – спросите у него. Часы я сегодня не одевал – покажу в следующий раз. Александр Лукашенко

Ответ Лукашенко вызвал смех даже у приближенных журналистов.

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