ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется

23.03.2021 14:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется, заявил Александр Лукашенко 23 марта в ходе общения с работниками ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», отвечая на вопрос о возможности дополнительного повышения пенсионного возраста.

«Все решения приняты. В этом направлении будем действовать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко также отметил, что можно было бы сделать пенсионный возраст и, например, с 50 лет. «Но только вы не забывайте, что после 50 лет нас с вами будут содержать наши дети», — обратил внимание он.

Соответственно, возросла бы нагрузка, взносы в пенсионный фонд. «Но ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня там платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю 3-5 лет», — сказал Лукашенко.

Повышение пенсионного возраста в Беларуси началось с 2017 года. Каждый год к нему будет прибавляться по полгода до тех пор, пока возраст не достигнет 63 лет для мужчин и 58 — для женщин. В 2019 году мужчины выходили на пенсию в 61,5 года, а женщины — в 56,5 года. В 2021 году пенсионный возраст для мужчин составит 62 года и 6 месяцев, для женщин — 57 лет и 6 месяцев. В 2022 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется, заявил Александр Лукашенко 23 марта в ходе общения с работниками ОАО «Минское производственное...
 
Новости дня
Новости разные
 
IT-гигант EPAM отказался от аренды 15-этажного офиса в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by