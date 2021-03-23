Баскетболистка Снытина объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси 

Бронзовый призер чемпионата Европы 2007 года и участница Олимпиады-2008 Екатерина Снытина объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси.





«Это обдуманное и однозначное решение. Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ страдает , подвергается пыткам и репрессиям, когда людей безнаказанно убивают, калечат и держат в тюрьмах. Сколько бы чиновники ни утверждали, что спорт вне политики, именно в нашей стране спорт — это пропаганда режима, и я не намерена быть ее частью», — написала капитан сборной Беларуси в своем «Инстаграме».

Екатерина Снытина и Елена Левченко — основные баскетболистки национальной сборной. Обе выступили против Александра Лукашенко и поддержали белорусскую революцию.