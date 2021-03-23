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Баскетболистка Снытина объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси 

23.03.2021 14:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бронзовый призер чемпионата Европы 2007 года и участница Олимпиады-2008 Екатерина Снытина объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси.

Баскетболистка Снытина объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси 

«Это обдуманное и однозначное решение. Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям, когда людей безнаказанно убивают, калечат и держат в тюрьмах. Сколько бы чиновники ни утверждали, что спорт вне политики, именно в нашей стране спорт — это пропаганда режима, и я не намерена быть ее частью», — написала капитан сборной Беларуси в своем «Инстаграме».

Екатерина Снытина и Елена Левченко — основные баскетболистки национальной сборной. Обе выступили против Александра Лукашенко и поддержали белорусскую революцию.

 
 
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Бронзовый призер чемпионата Европы 2007 года и участница Олимпиады-2008 Екатерина Снытина объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси.
 
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