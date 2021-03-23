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Баскетболистка Снытина объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси
Источник материала: Навiны
Бронзовый призер чемпионата Европы 2007 года и участница Олимпиады-2008 Екатерина Снытина объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси.
«Это обдуманное и однозначное решение. Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ
Екатерина Снытина и Елена Левченко — основные баскетболистки национальной сборной. Обе выступили против Александра Лукашенко и поддержали белорусскую революцию.
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Бронзовый призер чемпионата Европы 2007 года и участница Олимпиады-2008 Екатерина Снытина объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси.
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