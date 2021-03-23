На БелАЭС завершили сборку реактора второго энергоблока

На Белорусской АЭС завершена сборка реактора второго энергоблока, сообщается на сайте Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом», который выступает генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции.





Процесс сборки, как отмечается, включал в себя установку внутрикорпусных элементов, загрузку в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок, установку блока защитных труб и верхнего блока — крышки реактора.

На блоке все готово для проведения этапа холодно-горячей обкатки. В ближайшие дни специалисты начнут заполнять первый контур энергоблока химически обессоленной водой. Затем после получения необходимых разрешений они приступят к основным испытаниям, предшествующим горячей обкатке второго блока.

После указанных операций блок будет готов к физическому пуску, который начинается с загрузки свежего ядерного топлива.