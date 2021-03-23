ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На БелАЭС завершили сборку реактора второго энергоблока

23.03.2021 14:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На Белорусской АЭС завершена сборка реактора второго энергоблока, сообщается на сайте Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом», который выступает генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции.

На БелАЭС завершили сборку реактора второго энергоблока

Процесс сборки, как отмечается, включал в себя установку внутрикорпусных элементов, загрузку в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок, установку блока защитных труб и верхнего блока — крышки реактора.

На блоке все готово для проведения этапа холодно-горячей обкатки. В ближайшие дни специалисты начнут заполнять первый контур энергоблока химически обессоленной водой. Затем после получения необходимых разрешений они приступят к основным испытаниям, предшествующим горячей обкатке второго блока.

После указанных операций блок будет готов к физическому пуску, который начинается с загрузки свежего ядерного топлива.

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. Сейчас продолжается период его опытно-промышленной эксплуатации. Первый блок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию весной 2021 года, второй — в первой половине 2022 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Белорусской АЭС завершена сборка реактора второго энергоблока, сообщается на сайте Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом», который выступает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Снытина завершает карьеру в сборной: Я привыкла называть вещи своими именами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by