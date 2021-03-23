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Лукашенко опроверг наличие у него «золотого дна»
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Во время посещения кожевенного завода в Гатово Александр Лукашенко вновь начал оправдываться за фильм о своем богатстве.
— Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.
У меня нет «золотого дна», нет ничего — все вранье, это картинки.
Александр Лукашенко
И добавил:
— У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе — государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы.
Напомним «Золотое дно» — это фильм команды Степана Путило об имуществе, которым распоряжается Лукашенко. На сегодняшний день картину просмотрели более 6 миллионов раз.
Примечательно, что ранее правитель уже оправдывался по этому поводу. Правда, получилось не очень. В частности, на «Минской лыжне» Лукашенко заявил:
«Костюм не мой. Купил Тетерин ко дню рождения. Сколько стоит и у кого купил – спросите у него. Часы я сегодня не одевал – покажу в следующий раз».
Ответ Лукашенко вызвал смех даже у приближенных журналистов.
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«У меня нет «золотого дна», нет ничего», — оправдывался Лукашенко пред рабочими в Гатово.
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