Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

У меня нет «золотого дна», нет ничего — все вранье, это картинки.

Александр Лукашенко

«Костюм не мой. Купил Тетерин ко дню рождения. Сколько стоит и у кого купил – спросите у него. Часы я сегодня не одевал – покажу в следующий раз».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко опроверг наличие у него «золотого дна» «У меня нет «золотого дна», нет ничего», — оправдывался Лукашенко пред рабочими в Гатово.

Во время посещения кожевенного завода в Гатововновь начал оправдываться за фильм о своем богатстве.— Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.И добавил:— У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе — государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы.Напомним «Золотое дно» — это фильм командыоб имуществе, которым распоряжается Лукашенко. На сегодняшний день картину просмотрели более 6 миллионов раз.Примечательно, что ранее правитель уже оправдывался по этому поводу. Правда, получилось не очень. В частности, на «Минской лыжне» Лукашенко заявил:Ответ Лукашенко вызвал смех даже у приближенных журналистов.