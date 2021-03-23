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Лукашенко опроверг наличие у него «золотого дна»

23.03.2021 14:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко опроверг наличие у него «золотого дна»
Фото: president.gov.by
Правитель заявил, что у него нет ничего — «все вранье, это картинки».

Во время посещения кожевенного завода в Гатово Александр Лукашенко вновь начал оправдываться за фильм о своем богатстве.

— Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

У меня нет «золотого дна», нет ничего — все вранье, это картинки.


Александр Лукашенко


И добавил:

— У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе — государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы.

Напомним «Золотое дно» — это фильм команды Степана Путило об имуществе, которым распоряжается Лукашенко. На сегодняшний день картину просмотрели более 6 миллионов раз.

Примечательно, что ранее правитель уже оправдывался по этому поводу. Правда, получилось не очень. В частности, на «Минской лыжне» Лукашенко заявил:

«Костюм не мой. Купил Тетерин ко дню рождения. Сколько стоит и у кого купил – спросите у него. Часы я сегодня не одевал – покажу в следующий раз».


Ответ Лукашенко вызвал смех даже у приближенных журналистов.
 
 
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«У меня нет «золотого дна», нет ничего», — оправдывался Лукашенко пред рабочими в Гатово.
 
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