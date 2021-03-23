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Букмекеры изменили прогноз по Евровидению-2021 после того как «Галасы ЗМеста» записали две новые песни

23.03.2021 14:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Букмекеры изменили прогноз по Евровидению-2021 после того как «Галасы ЗМеста» записали две новые песни
Группа «Галасы ЗМеста». Фото: личный архив
Ранее первое место в прогнозах букмекеров занимала Швейцария, теперь она оказалась на второй строчке.

В ставках букмекеров относительно победителя Евровидения 2021 произошла смена лидера. На первое место поднялась конкурсантка с Мальты Дестини Чукуньере с композицией Je Me Casse, пишет УНИАН.

Вторую строчку, по обновленным прогнозам, занимает представитель Швейцарии Gjon's tears с песней Tout l'Univers.

На «бронзу» претендует участница из Франции Barbara Pravi с композицией Voilà.

Таким образом, самые высокие ступеньки в рейтинге занимают песни с названиями на французском языке.

Беларусь, напомним, на конкурсе будет представлять группа «Галасы ЗМеста», собранная из бывших КВНщиков. В своем «творчестве» группа сделала акцент на стебе над протестами после президентских выборов и лидерами оппозиции.

Их первый «шлягер» - «Я научу тебя», отобранный на Евровидение Белтелерадио компанией, был забракован организаторами конкурса как излишне политизированный.

Но белорусские КВНщики не сдались и записали еще две песни - одну «про зайчиков», вторую - «посерьезнее».

«Мне позвонили: «Ребята, а можете еще одну песню написать?» Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали. Какая их судьба дальше, я не знаю, но думаю, что должны. По крайней мере показать — мы ее народу еще обязательно покажем. Она сейчас в процессе обработки, аранжировки, готовится видеоверсия этой песни. Что-то будет до конца месяца», - рассказал СТВ лидер коллектива Дмитрий Бутаков.


Конкурс Евровидения 2021 состоится в Роттердаме в мае. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

 
 
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